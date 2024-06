Niezwykły Kraków lat 60. Magiczna podróż w czasie. Tak wyglądało miasto ponad 60 lat temu! Zobaczcie te zdjęcia! Redakcja Kraków

Fontanna projektu prof. Wiktora Zina, która była nazywana „kanapą”. Znajdowała się na Rynku od lat 60. XX wieku do czasu demontażu w 2005 roku. Wielu dziś za nią tęskni, pojawiały się apele o jej powrót na Rynek w miejsce budzącej kontrowersje nowej fontanny "Kryształ". mhk.pl Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Lata 60. minionego wieku przyniosły wiele potrzebnych zmian w krajobrazie Krakowa, to wówczas nad brzegiem Wisły powstał Dom Handlowy Jubilat, a obok Błoń - hotel Cracovia, w tym czasie wzniesiono również biurowiec Biprostalu. Budowano Miasteczko Studenckie, a w kamienicy przy Rynku został otwarty jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce - Pod Jaszczurami, który istnieje do dziś. Proponujemy przenosiny do Krakowa sprzed 60 lat dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Muzeum Krakowa.