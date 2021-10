Wynajem mieszkań w Krakowie. O ile spadły ceny?

Kraków jest jednym z najbardziej popularnych miast w Polsce. Wiele osób zarówno z kraju, jak i z zagranicy przyjeżdża do Krakowa między innymi w celu podjęcia studiów bądź zarobkowych. Wiąże się to z wynajmem mieszkania lub pokoju. Poprzedni sezon był dla agencji nieruchomości oraz prywatnych właścicieli dość ciężki. Było to spowodowane pandemią koronawirusa oraz brakiem studentów na krakowskich uczelniach. Wiele osób pracujących w biurach zostało przeniesione również na pracę zdalną, którą można wykonywać z rodzinnego domu. Sporo mieszkań w Krakowie stało pustych i ceny były niższe niż zazwyczaj.

- Od lipca do sierpnia 2021 roku można było zaobserwować średnio ponad 17-procentowy wzrost liczby osób poszukujących mieszkań na wynajem – wynika z podanych danych przez Otodom.