Wyniki matur 2021. Egzamin maturalny 2021. Zdający poznali wyniki. Małopolska na podium Małgorzata Mrowiec

5 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów Anna Kaczmarz

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła w poniedziałek (5 lipca) wyniki tegorocznych matur. Jak się okazuje, absolwenci małopolskich liceów i techników należą do najlepszych w skali kraju. 78,1 proc. przystępujących do matury w naszym województwie zdało ten egzamin, podczas gdy średnia krajowa to 74,5 procent zdanych matur. Od małopolskich maturzystów lepsi są w tym roku absolwenci z województwa podlaskiego (81 proc. zdało maturę) i mazowieckiego (79 proc. zdało).