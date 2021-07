Egzamin ósmoklasisty 2021. Krakowscy uczniowie z jednymi z najwyższych wyników w skali całego kraju

Do egzaminu ósmoklasisty w maju przystąpiło ok. 357,1 tys. uczniów. W kolejnych dniach mierzyli się z zadaniami z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W województwie małopolskim do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu przystąpiło prawie 32,1 tys. uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Tak jak w całej Polsce, zdawali go przy zachowaniu reżimu sanitarnego, obowiązującego w związku z epidemią koronawirusa. W tym roku też - w związku z długim okresem nauki zdalnej - egzamin został przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a więc wymagania zostały zredukowane.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów i najlepsi z najlepszych

Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio w skali kraju 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 47 proc., z języka angielskiego - 66 procent. Wyniki z rzadziej wybieranych języków obcych są następujące: z niemieckiego - 49 procent punktów, z francuskiego - 79 proc., z hiszpańskiego - 69 proc., z rosyjskiego - 57 proc., z włoskiego - 77 proc.