Wypadek w Krzeczowie, zderzyły się dwa samochody, dwie osoby zostały ranne. Zdjęcia

Do wypadku doszło w Krzeczowie (gm. Rzezawa) na drodze powiatowej we wtorek 4.06.2024 ok. godz. 14.30.

Zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowali kierowcy, obie osoby zostały poszkodowane i znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Ruch odbywa się wahadłowo.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.