Wysoka wygrana „Słoni” na koniec zgrupowania w Arłamowie

Zespół „Słoni” do nowego sezonu przygotowuje się w bardzo podobnym składzie w jakim wywalczył awans do ekstraklasy. Z drużyny odszedł jedynie 21-letni pomocnik Dawid Kalisz, z którym klub nie przedłużył kontraktu. Władze klubu z Niecieczy wzmocnienia zespołu rozpoczęły od linii obrony. Do ekipy dołączyli już trzej nowi obrońcy: 24-letni Serb Nemanja Tekijaski (FK Spartak Subotica), 32-letni Czech Adam Hlousek (1. FC Kaiserslautern) i 20-letni Bartłomiej Kukułowicz (Górnik Łęczna). Najbardziej rozpoznawalną postacią spośród wspomnianego tercetu jest doskonale znany z występów w Legii Warszawa Hlousek, który w klubie ze stolicy występował przez trzy i pół sezonu, trzykrotnie zdobywając z Legią mistrzostwo Polski i dwukrotnie Puchar Polski.

- Przez cały tydzień zgrupowania zawodnicy ciężko pracowali. Sporo czasu poświęciliśmy na ćwiczenie taktyki oraz wprowadzenie do zespołu nowych graczy. Kilku piłkarzy ma drobne urazy, ale na tym etapie przygotowań jest to nieuniknione - stwierdził szkoleniowiec Bruk-Betu Termaliki Mariusz Lewandowski.