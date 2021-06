Wystartował 59. Małopolski Wyścig Górski. Mocne otwarcie w Lesie Wolskim

Wystartowało 164 zawodników z 28 teamów z całego świata w tym z sześciu polskich. HRE Mazowsze Serce Polski z małopolaninem, wychowankiem Krakusa bbc Czaja Swoszowice Karolem Domagalskim, Voster, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Chrobry Głogów, Mostostal Puławy i Trójka Piaseczno. Kolarze mieli do pokonania 1400-metrowy odcinek pod górę na Al. Wędrowników w Lesie Wolskim. Różnica poziomów wynosiła 100 m a średnie nachylenie 7 procent, zaś w najstromszym miejscu miało 14 procent. To krótka, ale bardzo wymagająca „czasówka”.

Znakomicie pojechał znany na trasach Małopolski Anatolij Budiak z Ukrainy. „Wykręcił” czas 2.50 min. O 5 s gorszy był Ollie Jones, a o 7 Joren Bloem. Było widać, jak świetny czas uzyskał Budiak. Ale to nie był koniec emocji – znakomity góral, Adam Stachowiak z HRE Mazowsze Serce Polski uzyskał 2.54. Budiak utrzymał prowadzenie do końca i on ruszy w piątek na trasę w koszulce lidera.