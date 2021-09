Wysyp grzybów na krakowskich placach targowych. Sprawdziliśmy ceny [ZDJĘCIA]

Wybraliśmy się dokładnie na plac Imbramowski oraz Stary Kleparz sprawdzić ceny grzybów. Spore kolejki ustawiają się przed stoiskami, choć ceny są nadal dość wysokie. Na stoiskach możemy zobaczyć piękne okazy borowików, maślaki, podgrzybki, kurki, rydze, kozaki oraz kanie. Ceny borowika w zależności od wielkości, zaczynają się od 30 do 50 zł za kg. Podgrzybki możemy kupić w cenie od 25 do 38 zł za kg. Kurki zaczynają się od 35 zł do 60 zł za kg.

Zobaczcie w galerii zdjęć jakie piękne okazy grzybów można kupić.