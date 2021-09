XIX Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari przeszedł do historii

Wieczór należał do zdobywców drugich nagród, osobno w kategorii głosów żeńskich i głosów męskich: Ketevan Chuntishvili, sopranistki z Gruzji i Davida Roy’a, barytona z Polski (przypomnijmy, pierwszych nagród jury nie przyznało). Artyści wystąpili na scenie po dwa razy. Ketevan Chuntishvili zaprezentowała recytatyw i arię Hrabiny z III aktu opery „Le nozze di Figaro” Mozarta (za co otrzymała także nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Mozarta)oraz arię Manon z III aktu opery „Manon” Masseneta. David Roy natomiast wykonał recytatyw i arię Rodriga z III aktu opery „Don Carlo” Verdiego oraz arię Miecznika z II aktu opery „Straszny dwór” Moniuszki.

W Koncercie Laureatów wystąpiła także Zoya Petrova (sopran, Rosja), która zdobyła nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni, w tym przypadku cyklu pieśni Sergiusza Rachmaninowa. Artystka zaprezentowała najsłynniejszą z nich: „Ne poi krasavica”.

Z powodu pandemii w finale artyści wystąpili nie z orkiestrą, ale z towarzyszeniem fortepianu. Śpiewakom akompaniowali pianiści: Anna Marchwińska, Dominika Peszko (której jury przyznało nagrodę dla najlepszego pianisty - akompaniatora) oraz Aleksander Teliga.

Koncert Laureatów poprzedziła uroczystość zakończenia Konkursu. Młodzi śpiewacy zostali obsypani nagrodami (pula wyniosła 97 tys. zł); otrzymali także wiele nagród rzeczowych i zaproszenia na koncerty.

Koncert Laureatów był także okazją do podziękowań. Listę występujących otworzyła Małgorzata Walewska, dyrektor artystyczna Konkursu, która podziękowała wszystkim pracującym przy tej imprezie. Zaś minister Tadeusz Deszkiewicz, doradca do spraw kultury Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mówił: - Od 30 lat jestem związany z tym Konkursem, który jest dziełem prof. Heleny Łazarskiej i Antoniego Malczaka. Dziękuję obecnemu dyrektorowi, że kontynuuje to dzieło. To nie jest tylko promocja Nowego Sącza, ale także promocja Polski.