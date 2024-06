Z Cracovii odchodzi Takuto Oshima, podstawowy zawodnik, grał w niej dwa sezony

Oshimie 30 czerwca wygasa kontrakt i nie zostanie przedłużony. Oshima został sprowadzony do "Pasów" przed sezonem 2022/2023 ze słowackiego Zemplina Michaloovce. W zakończonym sezonie PKO Ekstraklasy 26-letni pomocnik zagrał w 28 spotkaniach, nie zdobywając żadnej bramki.

W ogóle w Cracovii wystąpił w 60 meczach w ekstraklasie, zdobywając w nich 1 gola. Oshima to defensywny pomocnik z inklinacjami do gry ofensywnej. To piłkarz zaawansowany technicznie, ale często z jego bardzo dobrej techniki użytkowej nic wielkiego nie wynikało. Na tej pozycji Cracovia ma pełną obsadę, bo w kadrze są Karol Knap, Jani Atanasov i Patryk Sokołowski.

Oshima, to szósty zawodnik, który po sezonie odchodzi z "Pasów". Wcześniej zakończyli współpracę z klubem Lukas Hrosso, Adam Wilk, Cornel Rapa, David Jablonsky - którym również kończyły się umowy oraz Eneo Bitri, którego Cracovia zdecydowała się nie wykupować z Valerengi Oslo.