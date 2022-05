Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Czas na finał wojewódzki w Małopolsce

To już XXII edycja imprezy, w której wystąpiło wielu chłopców, z których wyrośli świetni piłkarze. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński to te najmocniejsze przykłady, ale na małopolskim poletku też znajdziemy konkretne. Grał w Pucharze Tymbarku krakowianin Adam Buksa, dziś skuteczny napastnik reprezentacji Polski. W 2008 roku, gdy ogólnopolski finał odbył się na stadionie Wisły Kraków, tytuł MVP zgarnął 10-letni nowosądeczanin Miłosz Szczepański, obecnie gracz Warty Poznań. Parę lat później najlepszym zawodnikiem finału wojewódzkiego „Z Podwórka na Stadion” na Podkarpaciu był Michał Rakoczy – zawodnik Cracovii, młodzieżowy reprezentant Polski.

Teraz przed nami dwudniowa rywalizacja w sześciu kategoriach – bo grają drużyny dziewcząt i chłopców w trzech grupach wiekowych: do 8, do 10 i do 12 lat. - Do finału w Krakowie zakwalifikowały się zespoły wyłonione w eliminacjach powiatowych. Są to zespoły zarówno klubów sportowych, jak i zespoły szkolne – wyjaśnia Józef Cichoń, koordynator turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w Małopolsce.