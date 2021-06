Z pożarem lasu między Olkuszem a Bukownem walczono z lądu i z powietrza. Trwa dogaszanie pogorzeliska. To było podpalenie? [ZDJĘCIA]

Ogień pojawił się w czterech różnych miejscach w lesie, pomiędzy drogą z Olkusza do Bukowna, a linią kolejową prowadzącą z Olkusza do Katowic. Łącznie ogniem objętych zostało ponad 3 hektary młodnika sosnowego. Pożar trawił nie tylko poszycie leśne, ale i całe drzewa. Strażacy za wszelką cenę starali się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia w kierunku drogi i linii kolejowej.

- Las był gęsty, czyli teren był trudno dostępny, co znacząco utrudniało akcję gaśniczą – wyjawia brygadier Marcin Maciora, oficer prasowy olkuskiej PSP. - Konieczne było wsparcie z powietrza. To właśnie ono okazało się kluczowe do opanowania sytuacji. Z samych samochodów zużyto 150 tys. metrów sześciennych wody. Samochody miały w terenie dwa punkty uzupełniania wody.