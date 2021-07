Zakończył się Zakopiański Festiwal Literacki. Trzy dni spotkań, wystaw, opowieści

Za nami szósta edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Wydarzenie, które zadebiutowało na kulturalnej mapie Polski w 2016 roku, nawiązuje do bogatej tradycji literackiej miasta stanowiącego w latach 20-tych ubiegłego wieku centrum życia kulturalnego, miejsce wypoczynku i twórczej działalności polskich pisarzy. Przywrócenie pamięci o artystycznej tradycji Zakopanego i promowanie w tym miejscu współczesnej literatury to cele, które stawiają przed sobą organizatorzy wydarzenia.

Cieszy nas bardzo, że festiwal zdążył już zakorzenić się w świadomości nie tylko zakopiańczyków, ale i turystów. Nasi stali bywalcy dzwonią do nas na początku roku, podpowiadają autorów, których chcieliby spotkać w Zakopanem. To bardzo cieszy, bo pokazuje zainteresowanie literaturą górską i to, że jesteśmy potrzebni