Zakopane. Bus potrącił 9-letniego chłopca, a potem odjechał. Prowadząca auto kobieta dostała 500 zł mandatu

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 18.30 na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Makuszyńskiego w centrum Zakopanego. Chłopiec został uderzony przez busa, gdy przechodził przez pasy. Samochód nie zatrzymał się - pojechał dalej.

Na miejsce wezwana została karetka pogotowia i policja. 9-latek trafił do zakopiańskiego szpitala. Chłopiec skarżył się na ból ręki i nogi. Na szczęście obrażenia okazały się lekkie.

Policjantom drogówki szybko udało się ustalić, kto kierował busem. Okazało się, że była to taksówka. Jechała nią kobieta - mieszkanka Zakopanego. Za spowodowanie tego zdarzenia policja nałożyła na nią mandat karny w wysokości 500 zł.