Zakopane czeka drogowy paraliż? Dwa ronda zostaną zamknięte dla ruchu

Wszystko wskazuje na to, że Zakopane w przyszłym tygodniu samochody zatrzymają się w wielki korku. Planowane są prace drogowe na dwóch rondach

Zamknięcie ronda na wjeździe do Zakopanego

Jako pierwsze zamknięte zostanie rondo im. dr Andrzeja Chramca. Zamknięcie będzie miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek (17/18 czerwca). - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o konieczności awaryjnego zamknięcia dla ruchu kołowego ronda dra Andrzeja Chramca w/c drogi krajowej DK47 w Zakopanem. Konieczność zamknięcia ronda wynika ze złego stanu technicznego nawierzchni wymagającej pilnej naprawy - czytamy w komunikacie o utrudnieniach drogowych.

Prace mają rozpocząć się w poniedziałek 17 czerwca ok. godz. 21 i potrwają do wtorku 18 czerwca do godz. 5 rano. W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ronda wyznaczone zostały objazdy. Objazd dla kierunku Kraków - Kościelisko poprowadzony zostanie ulicami Szymony - Do Samków - Chramcówki - Kościuszki - Sienkiewicza.