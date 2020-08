Zakopane. Droższe śmieci. Mieszkańcy muszą złożyć nowe deklarację

Nowa uchwała rady miasta Zakopanego dotycząca wyższych stawek za odbiór odpadów weszła w życie 1 sierpnia. Wprowadza ona nie tylko nowe, wyższe stawki, ale i obowiązek segregacji odpadów – dla każdego. W związku z tym każdy mieszkaniec miasta – jak również każda firma zobowiązana jest złożyć nową deklarację dotycząca odpadów. Dotyczy to także osób, które już wcześniej segregowały odpady.

Nowe deklaracje każdy musi złożyć w urzędzie miasta do 6 września. Wtedy skończy się okres przejściowy. Nową deklarację będzie można pobrać ze strony urzędu miasta, wypełnić w domu i odesłać do urzędu – pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną, bądź ją przynieść. W związku z epidemią przed urzędem miasta znajduje się specjalna urna, do której można wrzucić deklarację.

- Jeśli ktoś będzie miał problem z wypełnieniem deklaracji, będą w tym pomagać pracownicy wydziału ochrony środowiska w urzędzie miasta. Po wcześniejszej informacji wychodzą oni do petentów przed urząd i wyjaśniają jak właściwie wypełnić deklarację - mówi Alicja Olkuska-Kowalczyk, naczelnik wydziału ochrony środowiska.