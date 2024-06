Zakopane. Nie szata zdobi człowieka, ale wiele może o nim powiedzieć. Wernisaż wystawy “W Gorsecie”

W filii Muzeum Tatrzańskiego - Willi Koliba otwarto wystawę “W Gorsecie” przygotowaną w całości przez uczennice klasy 2c Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacji projektowanie ubioru. Inspiracją miały być góralskie, bogato zdobione gorsety.

- Mój gorset wykonany został na bawełnie po której rysowałam długopisami żelowymi. Motywy rysunków, t polne kwiaty. Chciałam, żeby ten gorset był czymś innym, dlatego użyłam żelowych długopisów, których nie używa się do takich rzeczy. Mi gorsety kojarzą się z czymś mało przyjemnym i niewygodnym do noszenia, dlatego zamieniłam je w coś lekkiego i zabawnego - mówi o swojej pracy Zuzanna Mitana z klasy 2c, projektowanie ubioru.

- Stworzyłam dwustronny gorset. Widać jak kwiaty przebijają z drugiej strony i jest to bardzo fajny efekt. Kwiaty wycinałam z koronki, inne tworzyłam je na maszynie. Podpowiedział mi to mój nauczyciel i zainspirował mnie do stworzenia takiej pracy - zaznacza Martyna Laszczyk, z kl. 2 projektowania ubioru.