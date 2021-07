Zakopane. Pijany turysta wpadł do potoku, gdy poszedł za potrzebą. Potem nie wiedział, gdzie jest

Takiej akcji jeszcze nie było pod Giewontem. W sobotę popołudniem ledwo trzymający się na nogach mężczyzna z Pszczyny postanowił załatwić swoją potrzebę fizjologiczną. W jej trakcie wpadł do potoku. Pijanego przyblokowało drzewo. Nie był w stanie się wydostać. Mężczyzna złapał więc za telefon komórkowy i zaalarmował służby ratunkowe.

- Mężczyzna nie był jednak w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Ruszyły więc poszukiwania. Szukała go policja i straż pożarna.

Ostatecznie udało się pijanego namierzyć w potoku w rejonie ul. Kaszelewskiego. Udało się go wydostać. Mężczyzna nie odniósł obrażeń. Poza tym, że jego ubrania mocno zostało poszarpane w czasie walki z gałęziami.

Asp. sztab. Roman Wieczorek przyznaje, że codziennie w ostatnim czasie policja wzywana jest do interwencji związanych z pijanymi turystami. To kilkanaście takich spraw dziennie. Dotyczą one nietrzeźwych awanturujących się, czy śpiących w mieście. - Generalnie w trakcie wakacji mam ok. różnych interwencji dziennie. Pracy jest na prawdę sporo - mówi policjant.