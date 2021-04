Zakopane. Podhalańskie samorządy dostały milionowe wsparcie na drogi i inne inwestycje

- Na początku stycznia miałem przyjemność wręczać promesy w ramach drugiej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych. Teraz mam przyjemność po raz kolejny przekazać pieniądze na kolejne inwestycje – mówił wicewojewoda Józef Leśniak. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to swoista tarcza antykryzysowa mająca na celu przeciwdziałać skutkom pandemii w Polsce. Stanowi ona bardzo istotne wsparcie dla samorządów. Ale to również pomoc dla przedsiębiorców. Co w efekcie daje impuls, podtrzymuje rozwój gospodarczy w kraju. Czego efekty mamy. Mimo lockdownu polska gospodarka nie cofnęła się w takim stopniu, jak gospodarki w innych państwach Unii Europejskiej.

Wojewody zaznaczył, że to samorządy decydują jak zostaną środki zadysponowane. W dużej mierze pójdą one na infrastrukturę drogową, ale nie tylko. To także modernizacja szkół, żłobków, bibliotek, czy innych obiektów użyteczności publicznej.

Oprócz Funduszu Inwestycji Lokalnych wicewojewoda przekazał promesy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego programu do Małopolski trafiło ok. 300 mln zł. - Jest to pomoc w rozwój terenów. Jest to też jeden z elementów zrównoważonego rozwoju kraju. Chodzi o to, by dać szansę na rozwój także mniejszych ośrodków, a nie tylko dużych miast – mówił wicewojewoda.

Promesy samorządowcom wraz z wicewojewodą przekazywała Anna Paluch, posłanka z Krościenka nad Dunajcem. - Wspieramy te mniejsze miejscowości, by i one znalazły możliwość rozwoju. By mogły wykorzystać aktywność mieszkańców, to co dała im natura. Trzeba wspierać ten rozwój gospodarczy, by każdy mógł znaleźć tu swoje miejsce – mówiła Anna Paluch. I dodała, że jest mnóstwo miejsc na Podhalu, Spiszu, czy Orawie, które zasługują na to, by poprawić tamtejszym mieszkańcom warunki życia. - Chodzi o to, by każdy miał dobre warunki życia na co dzień, a nie widział je na w telewizji – zaznaczyła posłanka z Krościenka nad Dunajcem.