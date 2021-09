Zakopane. Porodówka w remoncie. Robotnicy burzą ściany, stawiają nowe. Po robocie standard będzie dużo lepszy

Zakres prac remontowych jest spory, bo obejmuje nie tylko niezbędną przebudowę i przesunięcie niektórych ścian, ale wymienione zostaną kompletnie także wszystkie instalacje, również ta która zaopatruje sale chorych w niezbędny tlen.

– Oddział wymagał gruntownych zmian, nie tylko architektonicznych, ale całego układu oddziału – mówi dr hab. nauk medycznych Hubert Wolski, kierujący zakopiańskim oddziałem.

– Wdrażane przez nas zmiany służą zapewnieniu najwyższych standardów dla naszych pacjentek, a przede wszystkim poszanowaniu ich intymności. Powszechnie wiadomo, że już samo badanie ginekologiczne jest stresujące dla każdej pacjentki, a my chcemy to zminimalizować. Szykujemy więc miejsca, gdzie będzie możliwość spokojnego przygotowania się do badania z zachowaniem maksymalnej intymności. Sam sposób przeprowadzenia badania, miejsce, przygotowanie do badania ma dać pacjentce poczucie bezpieczeństwa. Te zmiany temu służą.