Zakopane. Przepychanki z policją na stacji benzynowej. Poszło o maseczki na twarzach

Chodzi o zdarzenie, do jakiego doszło w sobotę wieczorem na zakopiańskiej stacji Orlen na Ustupie. Na stacji radiowóz policji tankował paliwo. Policjanci zauważyli grupę pięciu osób, które przebywały na stacji, ale bez maseczek. Tymczasem nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach zamkniętych.

- Policjanci zwrócili uwagę tej grupie. Dwie osoby zastosowały się, a trzy inne zignorowały prośbę. Odmówiły także podania swoich danych osobowych - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Jak dodaje policjant, ta trójka zaczęła się oddalać z miejsca ignorując policjantów. Mundurowi postanowili więc dowieźć trzy osoby na komendę, by je zidentyfikować. To doprowadziło do awantury i przepychanek.

W internecie krąży film z tego zdarzenia. Widać na nim jak policjanci stoją przy radiowozie. Wokół nich krąży trzy osoby. jest nerwowa atmosfera. Policjant pyta o dowód osobisty, a jedna z dziewczyn odgraża się, że... pójdzie na policję.