Zakopane. Przerwany gazociąg. Straż pożarna i gazownicy na miejscu

Do przerwania rury z gazem doszło we wtorek przed godziną 10 rano - na prywatnej posesji gdzie trwa budowa domu. Na miejsce zostało wezwanych pięć zastępów straży pożarnej. Strażacy rozstawili w miejscu ulatniania się gazu kurtynę wodną, która powoduje, że gaz ma utrudnione przedostawanie się do otoczenia.

Przejazd ulicą Zamoyskiego został całkowicie zablokowany. Gdy na miejsce dojechało pogotowie gazowe i zabezpieczyło nieszczelną rurę, przejazd został udrożniony, a strażacy odjechali.