Zakopane. PTTK zlikwidowało czarny szlak na Gubałówkę. Zażądał tego prywatny właściciel 1.05.2021

Chodzi o czarny szlak, który prowadził od Ulicy Powstańców Śląskich, przez osiedle Gładkie aż na szczyt Gubałówki. Szlak wiódł wędrowców na szczyt w rejonie górnej stacji kolejki szynowej. PTTK musiało usunąć szlak, bo tego zażądali prywatni właściciele lasu, przez który prowadził szlak.

- Szlak ten istniał od co najmniej 1945 roku. Oznaczony on był czarnym kolorem. Jednak ostatnio zwróciła się do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK rodzina, po terenie której przebiegał szlak. A że prawo własności jest święte, musieliśmy szlak usunąć – mówi Marek Nodzyński, wiceprezes tatrzańskiego oddziału PTTK. Rodzina ta ma ok. hektara lasu na Gładkiem. - A że nie ma jak obejść ich terenu, zdecydowaliśmy się usunąć szlak – mówi Nodzyński. PTTK usunął więc tabliczki znakujące szlak.