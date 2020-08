Zakopane. Sanepid zmienił decyzję. Dzieci pójdą do szkoły już 1 września

Sytuacja ws. nowego roku szkolnego pod Giewontem zmieniała się jak w kalejdoskopie. Jeszcze w środę rano wydawało się, że uczniowie normalnie pójdą do szkoły. Popołudniem tego samego dnia zapadła jednak decyzja, że lekcje zdalne będą w miejskich szkołach podstawowych do 25 września, a dopiero 28 września uczniowie wrócą do sale lekcyjnych. Urząd miasta tłumaczył, że zdecydował o tym po wnioskach od dyrektorów szkół, po konsultacjach z rodzicami i lekarzami.

Agnieszka Nowak-Gąsienica wyjaśniała, że urząd miasta uzyskał ustną zgodę na taką decyzję z zakopiańskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej (taka zgoda była wymagana, by wprowadzić lekcje zdalne). Nie było jednak pisemnego potwierdzenia, co zdaniem urzędu miasta i tam nie było wymagane.

Wybuchła więc mała wojenka. Małopolski kurator oświaty, wojewoda małopolski, a nawet minister edukacji wypowiedzieli się w tej sprawie. Uznali, że miasto nie miało prawa do wprowadzenia nauczania zdalnego.