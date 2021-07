Zakopane. Ulica Partyzantów do remontu. Powstaną tam nowe miejsca parkingowe Łukasz Bobek

Pod Giewontem rozpoczął się remont ul. Partyzantów w centrum Zakopanego. To rejon Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych. W sąsiedztwie znajdują się także przychodnie, jak również park miejski. Choć jest to krótka uliczka, jest bardzo mocno uczęszczana. A do tego przez ostatnie lata mocno podziurawiona.