Zakopane. Zmiana organizacji ruchu w mieście. Tworzą się korki, niektórzy kierowcy się gubią

Roboty przy modernizacji ronda rozpoczęły się jeszcze w czasie wakacji. W tej chwili prace weszły w fazę, która wymaga wyłączenia całkowicie ruchu na odcinku między ulicą Jagiellońską a rondem. Jagiellońską już nie wjedziemy na rondo. Dlatego zmieniona został organizacji ruchu.

Zmienił się ruch na skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego, Witkiewicza, Jagiellońskiej i górnej Sienkiewicza. Teraz pierwszeństwo przejazdu mają samochody jadące ulicami Chałubińskiego i Sienkiewicza (do tej pory to jadący ulicą Chałubińskiego mieli pierwszeństwo wjeżdżając na ul. Jagiellońską). Mimo nowych oznaczeń poziomych i pionowych niektórzy kierowcy nadal jeżdżą "na pamięć". Niektórych - zwłaszcza turystów - na Jagiellońską prowadzi nawigacja. Na końcu drogi musza zawracać.

Z kolei cały ruch, który do tej pory kumulował się na ul. Jagiellońskiej, przeniósł się na ulicę Sienkiewicza górną. Tam problematyczne okazuje się opuszczenie samej ulicy Sienkiewicza i włączenie się do ruchu na ulicy Kościuszki. Nie dość, że i tam kierowcom zdarza się jazda „na pamięć” i włączanie się do ruchu z lewego pasa, który teraz służy do jazdy w górę ulica Sienkiewicza, to teraz w ciągu dnia ulica jest cała zakorkowana. Zwłaszcza jeśli chodzi o jazdę w dół tą trasą.