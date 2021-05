Zakopianka. Samochód osobowy dachował na drodze krajowej. Dwie osoby same wyszły z pojazdu

Młodzi mistrzowie programowania z Krakowa i Małopolski zdominowali Motorola Science Cup. Biegłość w IT daje wielką przewagę na rynku pracy

Aż pięć drużyn ze szkół z Krakowa, w tym dwie z Zespołu Szkół Energetycznych, znalazło się w ścisłym finale prestiżowego ogólnopolskiego konkursu informatycznego Motorola Science Cup. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 70 zespołów, eliminacje wstępne przeszły 64. Każdy musiał się zmierzyć z dwoma z czterech zadań z zakresu IT, jak gra logiczna Sokoban, tworzenie bazy danych i SQL, konsola operatorska czy… modelowanie skóry żyrafy. Do czerwcowego finału zakwalifikowało się dziesięć drużyn, z których sześć reprezentuje Małopolskę: pięć Kraków, a jedna Limanową.