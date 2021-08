Zakopianka. Właściwie nie wiadomo, kiedy kierowcy pojadą nowym tunelem pod Luboniem Małym

Obecnie zakopianka to wciąż jeden wielki plac budowy, efekty prac to na razie jedynie dwupasmowy odcinek od Skomielnej Białej do Rabki. Prace w tunelu pod Luboniem Małym cały czas trwają i nie ma szans, aby inwestycja została oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Co prawda takie deklaracje padały z ust polityków, ale jak przyznają drogowcy - realnie nie ma takiej możliwości.

– Umowa jasno określa, że prace powinny zakończyć się do lutego 2022 roku – przypomina Iwona Mikrut-Purchla z krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Możliwe jednak, że termin ten nie zostanie dotrzymany. RMF podał, że główny wykonawca tunelu zgłosił GDDKiA wniosek o przesunięcie terminu zakończenia prac. Uzasadniał to długą zimą, pandemią (wielu pracowników chorowało na covid-19). Na razie GDDKiA utrzymuje, że termin zakończenia prac to luty 2022.