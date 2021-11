Zakopianka zakorkowana. Wieczorem największe korki były przy wjeździe do Krakowa. Z Zakopanego do Krakowa jedzie się nieco ponad 2 godziny

Sytuacja na górskim odcinku zakopianki polepszyła się. Ruch zdecydowanie się zmniejszył, choć nadal na odcinku między Nowym Targiem a Skomielną Białą jedzie się wolniej. Pokonanie 22 km zajmuje tam 51 minut, a średnia prędkość to ok. 26 km/h.

Gdy kierowcy dojadą już do Lubnia, dalej jazda staje się płynniejsza. Jednak od Myślenic w kierunku Krakowa znów czeka zmotoryzowanych zwiększony ruch. Pokonanie 19 kilometrów do Krakowa zajmuje obecnie ok. 42 minut, a samochody poruszają się ze średnią prędkością ok. 27 km/h.

Ok. godz. 18 kierowcy napotykali korek przy wjeździe do Krakowa w miejscowości Gaj, dłużej również stali przed bramkami na autostradzie A4 w Balicach w kierunku Katowic.