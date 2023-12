Zakwas z buraków. Jak zrobić zakwas do wigilijnego barszczu czerwonego? [PRZEPIS]

Zakwas na wigilijny barszcz czerwony [PRZEPIS]

Składniki

1 kg buraków ćwikłowych - najlepiej nie za dużych

4 ząbki czosnku

5 listków laurowych

7 ziarenek ziela angielskiego

1,30 litra wody

1 duża łyżka soli



Wykonanie zakwasu

Wodę z solą zagotować i zostawić do całkowitego wystudzenia. W tym czasie buraki umyć, obrać ze skórek i pokroić w cienkie plasterki.

Czosnek obrać i lekko docisnąć bokiem noża, by go rozgnieść. Przygotowane składniki przełożyć do wyparzonego i osuszonego naczynia kamionkowego lub dużego słoja. Dodać także ziele angielskie i liście laurowe. Całość dokładnie zalać przegotowaną wodą z solą.

Jeśli buraki wystają nam ponad wierzch zalewy, to docisnąć je talerzykiem i przyłożyć czymś cięższym (talerzyk nie może pokryć całości - boki powinny być widoczne), co zapobiegnie powstaniu pleśni.

Na wierzch kamionki lub słoja nałożyć gazę i opleść gumką recepturką lub sznurkiem. Naczynie postawić w ciepłym, nieprzewiewnym miejscu.

Po upływie 2-3 dni można sprawdzić czy na zakwasie nie wytworzyło się zbyt dużo piany. Jeśli tak, ściągnąć ją delikatnie łyżką, a buraki delikatnie zamieszać. Buraki ponownie docisnąć, by nie wystawały ponad zalewę, a wierzch naczynia pokryć gazą. Po kolejnych 2-3 dniach zakwas można przecedzić przez gazę, by pozbyć się wszelkich nieczystości. Gotowy przechowywać w szczelnie zamkniętym słoiku lub butelce w lodówce, nie dłużej niż przez 14 dni. Przygotowany zakwas można także zapasteryzować.

Z podanej ilości uzyskamy około 1 lirr zakwasu, który możemy wykorzystać do przygotowania wigilijnego barszczu.

Pozostałe z zakwasu buraki możemy ponownie wykorzystać do przygotowania barszczu, oczywiście z dodatkiem nowych, świeżych.

Do przygotowania zakwasu możemy także dodać skórkę ciemnego pieczywa, pieczonego także na zakwasie, co przyspieszy proces fermentacji o około 2 dni.

Przepis Joanny Tokarz z Ptaszkowej, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”.