Zalas. Niezwykła ceremonia pokutna Bractwa św. Marii Magdaleny [ZDJĘCIA]

Szczególnym elementem, który wyróżnia Braci jest ich strój pokutny, który przywdziewają jedynie na czas liturgii, a przede wszystkim święto patronki parafii.

Stroje zakrywające kapturem głowę jedynie z otworami na oczy i usta są dokładnie takie same jak w czasach założenia jeśli chodzi o krój. Materiał natomiast niegdyś był ręcznie tkany, dziś niedostępne jest to także lniane szare płótno, ale o innej fakturze.

Po sumie odpustowej, która ma miejsce 22 lipca przyjmowani są nowi członkowie do Bractwa. Przyjmowane są osoby wierzące i ochrzczone.

Przed ołtarzem kandydat do Bractwa uklęka, a ksiądz proboszcz nakłada stułe na ramię i wypowiada odpowiednią formułę.

Każdy z braci musi odmówić codzienną modlitwę, a formacja duchowa polega na obecności na brackich nabożeństwach. Nie ma ograniczeń wieku, a do bractwa przyjmowane są kobiety tyle tylko, że nie przywdziewają pokutnych szat.