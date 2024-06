Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zdecydował o przeznaczeniu kwoty 1,5 miliona złotych na nową koncepcję zachodniego obejścia Gorlic

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Głosowania w gminach

Co będą budować

Kukla spokojnie tłumaczył, że to tylko nieistotna zmiana w nazewnictwie, bo najważniejsze jest budowanie tej drogi.

- Obejście, czy obwodnica, to jest kwestia nazewnictwa, podyktowana tym, skąd i jakie pieniądze można pozyskać - mówił.

Taka odpowiedź wyraźnie nie usatysfakcjonowała radnej, bo ponowiła swoje pytanie, mówiąc, że tam wyraźnie skreślono zapis „Zachodnie obejście Gorlic” i zmieniono ten zapis na Obwodnica Gorlic.

- Czy nazwiemy to obejściem, czy obwodnicą, to, jakie ma to znaczenie - stwierdził Rafala Kukla. - Tak jakby powiedzieć, że budujemy dom, a w projekcie wpiszemy, że tworzony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Jedynie jest to kwestia nazwy, to wynika pewnie z tego, z których programów w tamtej perspektywie były tamte pieniądze zewnętrzne pozyskane. W tamtej perspektywie można je było pozyskać na obejścia, teraz może będą pieniądze na obwodnice - zakończył.