Żelazna rocznica premiery „Gry o tron” w Polsce. Ciekawostki i nieznane fakty o serialu

Wisła Kraków. Wynagrodzenia wzrosły o prawie 4 mln zł, właściciele ratują klub pożyczkami

Łączny wzrost kosztów działalności Wisły Kraków w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wyniósł 1,5 miliona złotych, przy czym w stosunku do 2018 roku spadł o około milion złotych – wynika ze sprawozdania finansowego, do którego zarząd klubu właśnie wydał swój komentarz. By ratować płynność, właściciele Tomasz Jażdżyński, Jarosław Królewski i Jakub Błaszczykowski udzielili Wiśle kolejnej pożyczki, tym razem w wysokości 3 milionów złotych.