Zespół Regionalny Limanowianie przed laty ocalił Śmiguśne Słomioki. Archiwalne zdjęcia niezwykłej tradycji Lanego Poniedziałku

Śmiguśne Słomioki Zespołu Ludowego Limanowianie

Wtedy, w mroku nocy rozdzielającej Wielką Niedzielę od Lanego Poniedziałku, Śmiguśne Słomioki chodzą przez podlimanowskie wioski od domu do domu. Tańczą, turkają, świstają. Nigdy jednak nie mówią. Uważają też, by nikt ich nie rozpoznał.

Prawie pół wieku temu, kiedy Ludwik Mordarski włączył do repertuaru Zespołu Ludowego Limanowianie obrzęd Śmiguśnych Słomioków, nadarzyła się okazja, by fotografować je w świetle dnia, choć w ludowej rzeczywistości te osobliwe zjawy znikają z wiejskiego pejzażu przed świtem wielkanocnego poniedziałku. Właśnie tamte zdjęcia teraz przypominamy.

Każdy ze śmiguśnych słomioków w jednej ręce dzierży gruby kij, a w drugiej wiklinowy koszyk wyściełany słomą. Ten koszyk jest atrybutem niezbędnym, bo w każdej chacie Śmiguśne Słomioki witani są serdecznie i hojnie obdarowywani. A dary przecież trzeba w czymś nosić do czasu aż wróci się do domu.

W Dobrej wybierają „Śmiguśnioka Roku”

Od lat w Lany Poniedziałek na ulice Dobrej koło Limanowej w godzinach porannych wychodzą Śmiguśnioki, czyli ludzie w maskach, przebrani w słomiane stroje. Zgodnie z tradycją, organizują oni świąteczny pochód, oblewają przechodniów wodą, hałasują i zabawiają mieszkańców. O kultywowanie tej tradycji dba Gminny Ośrodek Kultury, który co roku organizuje konkurs na „Śmiguśnioka Roku”.

Zwyczaj ten, kultywowany jest przez miejscowych od pokoleń i odnosi się do XIII wieku, kiedy to Tatarzy najechali klasztor w Szczyrzycu. Po drodze grabili majątki mieszkańców oraz brali ludzi w niewolę. Przed wypuszczeniem jeńców, oprawcy obcinali im języki, po to, aby ci nie mogli zdać relacji z niewoli. Ludzie przez zimno przyodziewali się w słomę, a pomocy szukali u okolicznych mieszkańców, w tym we wsi Dobra. Dzięki życzliwości miejscowych udało im się przetrwać. Co roku na pamiątkę tego wydarzenia w Poniedziałek Wielkanocny po wsi wędrują Dziady Śmiguśne.