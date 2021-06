"Zjeżdżajcie, deweloperzy", czyli protest na Żabińcu w obronie górki saneczkowej przed zabudową

O wniosku o „wuzetkę” dla nowego bloku mieszkańcy Żabińca i Siemaszki - zachęcając do udziału w proteście przeciwko tej inwestycji - napisali: „Oznacza to mniej zieleni, więcej betonu, mniej przestrzeni dla dzieci i więcej samochodów. Obecnie trwa procedowanie tego wniosku. (...) Pomóżcie nam wszystkim i obrońmy zieleń i górkę na naszym osiedlu. (…) Nie możemy dopuścić do tego, by interes dewelopera stał się ważniejszy niż nasz dobrostan!”.