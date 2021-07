Złamany kasztanowiec - pomnik przyrody pod Wawelem jeszcze pożyje. Ale jest w bardzo złej kondycji

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Słynny, niezwykły kasztanowiec rośnie u zbiegu ulic św. Idziego, Grodzkiej i Drogi Do Zamku, w sąsiedztwie Światowida. Liczy kilkadziesiąt lat, jest pomnikiem przyrody. Przez lata dawali mu się we znaki turyści, wchodząc na niego i robiąc sobie zdjęcia na tle Wawelu. Teraz natomiast pokiereszowała go nawałnica z początku lipca.

Tuż po tym, jak drzewo zostało uszkodzone podczas burzy, pojawiła się informacja od jednego z mieszkańców, że z kasztanów z tego właśnie drzewa, zebranych w zeszłym roku, wyhodował sadzonkę. Zadeklarował, że przekaże miastu to drzewko. "W miejsce kasztanowca posadzimy jego dziecko - wyhodowane jesienią przez mieszkańca" - ogłaszał wtedy w mediach społecznościowych szef ZZM. Zarząd planował pozostawić jako tzw. świadka złamany pień kasztanowca oraz dwa ocalałe konary, a tuż obok tych pozostałości po drzewie zasadzić jego "potomka".