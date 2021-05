Źle zaparkowana hulajnoga? Będzie "holowanie" i kara. Co na to firma wypożyczająca?

Za usunięcie z ulicy – 116 zł, za każdą dobę przechowywania – 9 zł. Takie stawki zaproponowali krakowscy urzędnicy radnym miejskim. Zmiana uchwały dotyczy hulajnóg elektrycznych lub innego "urządzenia transportu osobistego" - np. deskorolki elektrycznej czy segway'ów.

Konieczność określenia stawek za usuwanie hulajnóg narzuciła niedawna zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kraków ma spory problem z porzuconymi byle gdzie i byle jak hulajnogami. Tarasują chodniki, leżą na zieleńcach, miejscach postojowych. W mieście działa kilka firm, które wypożyczają taki sprzęt i to one mają w obowiązku pilnować gdzie hulajnogi się znajdują. Mają ekipy, które o to dbają. Tysiące hulajnóg są jednak rozsiane po całym Krakowie i nie sposób ich upilnować. Użytkownik wypożycza je przez aplikację, przejeżdża z punktu A do punktu B, zostawia hulajnogę i kończy okres wypożyczenia. Często mało go obchodzi gdzie i jak hulajnoga stoi później.

Zapewne to straż miejska będzie w przypadku pozostawienia hulajnogi w niewłaściwy miejscu, wzywać wynajętą przez gminę firmę, do zabrania sprzętu na miejski parking czy do miejskiego magazynu. A następnie gmina wystąpi do firmy, do której hulajnoga należy, o jej odebranie i uiszczenie opłaty.

Oczywiście również prywatna, źle zaparkowana hulajnoga, będzie podlegać tym przepisom.

Jak wyglądają koszty usuwania hulajnóg na tle innych pojazdów? Rower lub motorower: a) za usunięcie - 114zł, b) za każdą dobę przechowywania - 14zł; Motocykl: a) za usunięcie - 228zł, b) za każdą dobę przechowywania - 20zł; Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 503zł, b) za każdą dobę przechowywania - 31zł; Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 628zł, b) za każdą dobę przechowywania - 42zł; Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.: a) za usunięcie - 887zł, b) za każdą dobę przechowywania - 60zł; Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej16t: a) za usunięcie - 1308zł, b) za każdą dobę przechowywania - 112zł.

Zapytaliśmy jedną z firm (TIER) wypożyczających hulajnogi w Krakowie jak wpłynie to na jej działanie: Czy utrudni wam to działalność i narazi na koszty? Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym użytkowników e-hulajnóg, ale również pieszych, rowerzystów czy kierowców samochodów, jest dla nas kluczowe. Jesteśmy świadomi, że zapewnienie go wymaga podejmowania przez samorządy miejskie szeregu decyzji legislacyjnych, jak te związane z usuwaniem źle zaparkowanych pojazdów z ulic. Każdorazowo przed wejściem do nowego miasta podejmujemy rozmowy z jego władzami w celu zrozumienia wzajemnych potrzeb i wypracowania niezbędnych środków kompromisu, które pozwolą na bezpieczne operowanie na lokalnych rynkach. Także w przypadku dbałości o dobre parkowanie wiemy, że konieczne jest podejmowanie działań ramię w ramię z miastem. Z tego względu lokalne zespoły TIER codziennie pracują nad tym, aby zapobiec niewłaściwemu parkowaniu naszych e-hulajnóg, usuwając pojazdy, które stoją na drodze pieszych. Aby ograniczyć potencjalne koszty związane z uchwaleniem nowych przepisów dokładamy starań również w zakresie edukowania użytkowników naszych e-hulajnóg. Chcąc wypożyczyć pojazd za pomocą naszej aplikacji, użytkownik musi zapoznać się z serią ekranów instruktażowych, które jasne wskazują, jak odpowiedzialnie korzystać z naszych hulajnóg i jak je parkować.

Jak wygląda sprawa pilnowania hulajnóg ze strony Państwa firmy - gdzie stoją, leżą, czy nie stwarzają zagrożenia, czy odłożone są zgodnie z przepisami? Dbałość o poprawne rozlokowanie i zaparkowanie hulajnóg znajduje się w zakresie obowiązków naszego lokalnego zespołu, który codziennie patroluje przestrzeń miejską i dba o uporządkowanie pojazdów. Ponadto, aby skrócić ścieżkę komunikacji pomiędzy miastem i strażą miejską a naszym zespołem lokalnym stworzony został dedykowany numer telefonu, który pozwala na szybkie przekazywanie informacji i w efekcie, sprawne podejmowanie działań porządkowych. Również nasi użytkownicy mają możliwość raportowania przypadków niepoprawnego zaparkowania hulajnogi na pomocą Obsługi Klienta. Każde zgłoszenie jest przekazywane do lokalnego zespołu TIER, który na miejscu podejmuje odpowiednie działania.

Czy macie możliwości i jakie, by dyscyplinować użytkowników by odkładali hulajnogi zgodnie z przepisami? I co to znaczy zgodnie z przepisami? Czy hulajnoga w ogóle może stać na chodniku, czy musi być w tzw. bazie, punkcie mobilności?

Jako TIER posiadamy lokalne zespoły, które dzień w dzień patrolują przestrzeń miejską i dbają o poprawne zaparkowanie e-hulajnóg, przestawiając niepoprawnie zaparkowane pojazdy. Dbamy również, aby instrukcje dla użytkowników zawarte w aplikacji TIER były dopasowane do lokalnych przepisów, co ułatwia zrozumienie jak poruszać się naszymi e-hulajnogami w poszczególnych miastach, w których operujemy. Nie bez znaczenia pozostaje również konstrukcja naszych hulajnóg, odznaczająca się szeregiem usprawnień w trosce o bezpieczeństwo, w tym podwójną nóżką zapewniającą stabilność zaparkowanego pojazdu i tym samym, minimalizująca ryzyko przypadkowego przewrócenia hulajnogi. Biorąc pod uwagę działalność na rynku krakowskim, warto podkreślić, że TIER jest pierwszym operatorem hulajnóg elektrycznych, który wystąpił do władz miasta z wnioskiem o podpisanie porozumienia o współpracy przed rozpoczęciem działalności. Warunki ogólne, które obejmują strefy zakazu parkowania, zostały określone i wdrożone w ścisłej współpracy z urzędnikami miejskimi. Na mocy porozumienia w codziennym trybie operacyjnym dokładamy starań, aby nasze pojazdy były parkowane poza terenem Parku Kulturowego Stare Miasto, w dedykowanych Punktach Mobilność, ale również na chodniku zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Wierzymy, że tak transparentne podejście i bliska współpraca z władzami miast jest jednym sposobem, aby realnie wprowadzić pozytywne zmiany w ruchu miejskim.

Czy macie możliwość przekierowania nałożonej na was opłaty za "odholowaną" hulajnogę na użytkownika? Aktualny cennik usług TIER nie umożliwia przekierowywania tego typu opłat na użytkownika e-hulajnogi. Nasza aplikacja zawiera jednak klarowne wytyczne dotyczące obszarów parkowania w strefie biznesowej. Ostrzega również użytkowników przed pozostawieniem hulajnogi w strefie zakazu parkowania w poszczególnych miastach.

Warto zwrócić uwagę również na to, że aby oddać hulajnogę aplikacja wymaga jej poprawnego zaparkowania. Z doświadczenia wiemy, że niestety wiele przypadków źle usytuowanych bądź przewróconych hulajnóg zakłada udział osób postronnych, które podejmują takie działania dla żartu czy w akcie wandalizmu. Niekiedy przewrócone hulajnogi to także kwestia warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru. Aby minimalizować ryzyko przypadkowego przewrócenia nasze hulajnogi posiadają niezwykle solidną konstrukcję, m.in. podwójną nóżkę, co wyróżnia je od pojazdów innych operatorów dostępnych na rynku.