Zmiana organizacji ruchu na budowie nowej zakopianki. Drogowcy muszą przełożyć ruch w rejonie Rdzawki

Zmiana organizacji ruchu nastąpi w poniedziałek 29 kwietnia od 12.

- Z funkcjonującego tymczasowego objazdu przełożymy ruch na docelowy ślad starej DK47 pod obiektem, na długości ok. 250 m. Po przełożeniu ruchu, kierowcy będą poruszać się pod nowym obiektem, wybudowanym w ramach budowy nowego odcinka Rdzawka – Nowy Targ - informuje Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA. Organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu zakończenia kontraktu.

Budowany jest odcinek o długości 16,13 km. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstają tam cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie – ponad 25 proc. długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa estakada, w Lasku, będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią. Wartość inwestycji to prawie miliard zł. Planowany termin oddania do użytkowania nowej drogi to wrzesień 2024 roku.