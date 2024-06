Zmiana w Sądeckich Wodociągach. Odszedł prezes, wymieniono członków Rady Nadzorczej. Jakie będą kolejne kroki? Alicja Fałek

Tadeusz Frączek (z lewej) nie jest już prezesem Sądeckich Wodociągów. Maciej Prosto (z prawej) został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Alicja Fałek/Janusz Bobrek

Prezes Tadeusz Frączek, po pięciu latach pracy, pożegnał się ze spółką Sądeckie Wodociągi. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało już nowych członków Rady Nadzorczej, na której czele stanął Maciej Prosto, radca prawny oraz były miejski radny Koalicji Nowosądeckiej. - Ta zmiana to przede wszystkim powrót miasta Nowego Sącza do wpływu na politykę inwestycyjną, politykę cenową i na to, co dzieje się w samej spółce – komentuje Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.