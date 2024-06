Zmiany dla rowerzystów na drodze do zakopiańskich Kuźnic. Będzie bezpieczniej

Ścieżka rowerowa znajdująca się pomiędzy ul. Przewodników Tatrzańskich, a chodnikiem, to jedna z niewielu ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia w Zakopanem. Niestety podczas wzmożonego ruchu turystycznego na ścieżkę prowadzącą od ronda in. Jana Pawła II w kierunku Kuźnic wychodzą dziesiątki turystów doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji. Rowerzyści jadąc w dół nabierają dużej prędkości, a piesi wchodzący na ścieżkę mogą doprowadzić do zderzenia, które dla obu stron może okazać się bardzo niebezpieczne.

Jednokierunkowa droga rowerowa

Podczas budowy nowego centrum przesiadkowego w Kuźnicach, postanowiono rozwiązać problematyczną kwestię pieszych na ścieżce rowerowej i szybko zjeżdżających rowerzystów.

- Na odcinku od skrzyżowania ulicy Przewodników Tatrzańskich z ulicą Karłowicza do Kuźnic ruch rowerzystów w kierunku Kuźnic będzie odbywał się po istniejącej ścieżce rowerowej z kierunkiem „w górę” wraz z włączeniem do ruchu ogólnego na fragmencie drogi przed samym placem w Kuźnicach. Natomiast rowerzysta jadący z placu w Kuźnicach w kierunku skrzyżowania ulic Przewodników Tatrzańskich i Karłowicza będzie miał do dyspozycji wydzielony na jezdni jednokierunkowy pas ruchu w kierunku „na dół” od głównego wjazdu do siedziby TPN - informuje Agata Pacelt - Mikler z Urzędu Miasta w Zakopanem.