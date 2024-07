Znacie ją z ubiegłorocznej Eurowizji. Norweska wokalistka Alessandra wystąpi 14 lutego 2025 roku w krakowskim klubie Studio

Mając zaledwie 21 lat, Alessandra stanęła w świetle reflektorów, nie tylko zdobywając serca swojej ojczyzny Norwegii po wygraniu prestiżowego Melodi Grand Prix, ale także zyskując międzynarodowe uznanie, gdy „Queen Of Kings” zawojowało TikToka. Z setkami milionów wyświetleń oraz niezliczonymi polubieniami i udostępnieniami, singiel stał się wiralową sensacją, jeszcze przed rozpoczęciem Eurowizji. A popularność utworu tylko rosła: „Queen of Kings” zgromadziło prawie 500 milionów streamów na całym świecie, co zapewniło mu miejsce wśród najczęściej streamowanych piosenek z Konkursu Piosenki Eurowizji 2023.