Dwukrotnie zwyciężyła festiwal Eurowizji. Szwedzka wokalistka Loreen wystąpi 24 lutego 2025 w Krakowie

Jako jedyna wokalistka dwukrotnie wygrała festiwal Eurowizji - w 2012 i 2023 roku. Teraz wyrusza w światowe tournee - i zawita do Krakowa. Posłuchamy ją 24 lutego 2025 roku w klubie Studio. Sprzedaż ogólna biletów na koncert rozpocznie się w piątek 10 maja na LiveNation.pl o godz. 10.

Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska

Loreen niedawno zdała sobie sprawę, że nie tylko komponuje muzykę, ale zamiast tego "tworzy światy", do których za pomocą piosenek przenosi swych słuchaczy. "Dlatego tak bardzo kocham Eurowizję - ponieważ pozwala mi stworzyć cały świat, kiedy jestem na scenie" - mówi Loreen. Jako jedyna kobieta, która dwukrotnie wygrała kultowy konkurs piosenki, z utworami “Euphoria” w 2012 roku i “Tattoo” w 2023 roku, doskonale zdaje sobie sprawę z platformy Eurowizji jako "pięknej, tętniącej miłością przestrzeni, w której ludzie gromadzą się wokół dźwięków i obrazów". Teraz każda nowa piosenka, którą wydaje, jest pomyślana jako doświadczenie, którym można się delektować na kilku poziomach. "Jako słuchacz masz tam wszystkie elementy: możesz to zobaczyć, usłyszeć, poczuć, powąchać" - mówi. "W mojej sztuce nie chodzi o jedną rzecz - to całość, to warstwy, to przesłanie".

Loreen ma na swoim koncie ponad 2 miliardy streamów. Jej utwór “Tattoo” znalazł się na szczycie list przebojów w 10 krajach, w tym w jej rodzinnej Szwecji i osiągnął drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. Teledysk do “Is It Love?”, jej równie porywającego kolejnego singla, przekroczył milion wyświetleń w mniej niż dwa tygodnie, kiedy miał premierę w październiku, a wkrótce osiągnie 1 milion obserwujących na TikToku. Ale oczywiście same statystyki to tylko połowa sukcesu.

Fani Loreen nazwali także jej emocjonalne, sugestywne piosenki "duchowym popem" - opis, który w pełni aprobuje, ponieważ potwierdza, że "nie ma separacji" między nią a publicznością. "Kiedy widzą duchowy element w tym, co robię, oznacza to, że rozumieją i widzą to w sobie" - mówi. "Jestem prawie pewna, że przez cokolwiek przechodzę w życiu, wszyscy w jakiś sposób przez to przechodzimy".

Loreen zawsze dokładnie wie, jaką energię chce przekazać światu. Wymyśliła narrację dla “Forever”, jej transcendentnego nowego singla osadzonego w tym samym świecie co “Tattoo”, zanim jeszcze go nagrała. "W pierwszym rozdziale historii, którym jest “Tattoo”, spotykasz tę istotę - jest mężczyzną, jest kobietą, jest wszystkim. Pochodzi z ziemi, z pyłu i jest bardzo duchowa" - wyjaśnia Loreen. "A teraz w drugim rozdziale, “Forever”, następuje przebudzenie. Chodzi o moment, w którym przeszedłeś przez całą ziemię i pył - przeszedłeś przez życie - i widzisz rzeczy wyraźnie. Porzucasz wszystkie iluzje i jesteś wolny". Loreen mówi, że weszła do studia wiedząc, że “Forever” musi współistnieć z “Tattoo” pod względem dźwiękowym, ale faktyczny proces pisania piosenek był prosty i tak naprawdę polegał na zaufaniu intuicji. Gdy tylko stanęła przed mikrofonem, zaśpiewała melodie od początku do końca w jednym ujęciu i wiedziała, że ma "szkielet piosenki".

"W czasie nagrywania bardzo ważne jest, aby nie mieć żadnej negatywnej energii w studiu" - mówi. W tym momencie ona i jej współpracownicy zaczęli "zszywać" teksty, fragmenty melodii i szczegóły dźwiękowe, aby upewnić się, że “Forever” opowiada właściwą historię. Rezultatem jest porywający, bogaty w emocje hymn rave, który ma stać się trwałym klubowym klasykiem, takim jak “Euphoria”, który wciąż wypełnia parkiety na całym świecie.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!