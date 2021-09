Zostało tylko 9 dni do końca Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021! W Małopolsce spisało się prawie 90% mieszkańców

- Niezależnie od pory dnia i pogody pracownicy Urzędu Statystycznego oraz tysiąc rachmistrzów prowadzi w całej Małopolsce działania związane ze spisem powszechnym. Spis powszechny w Małopolsce na tle całego kraju wygląda dobrze - zaznaczył Łukasz Kmita - wojewoda Małopolski.

- Postęp spisu w Małopolsce jest na bardzo zadowalającym poziomie. Zbliżamy się do 90% (w stosunku do danych z sierpnia br. jest to poprawa na poziomie 40% - przyp. red.) Cały czas jednak pojawiają się mieszkańcy, którzy nie chcą się spisać - mówiła Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Przypomniała również, że dziś pod Ratuszem na Rynku Głównym w Krakowie spisać się można do godziny 18.00. Zaprosiła ponadto na tzw. "Noc Spisu", która odbędzie się w najbliższą sobotę 25 września w kilku lokalizacjach w całej Polsce, w tym w Krakowie, gdzie od godziny 8.00 do 24.00 będzie można się spisać w Centrum Kongresowym ICE.