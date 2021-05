Zostawili syf nad Jeziorem Mucharskim. Ponad pół tysiąca worków pełnych śmieci [ZDJĘCIA] [WIDEO]

Stary Sącz. Krwawy mural nad Dunajcem. Daje do myślenia [ZDJĘCIA]

W Starym Sączu pod mostem św. Kingi, nieopodal ścieżki rowerowej od kilku dni trwały intensywne prace związane z tworzeniem muralu. Wyjątkowe i poruszające dzieło autorstwa Dawida Siedlarza zostało już skończone. Nie jest to jednak jeden z tych murali, które mają za zadanie tylko ozdobić przestrzeń miejską, choć bez wątpienia jest to piękne dzieło. Ukryto w nim przekaz, który ma dawać do myślenia wszystkim, którzy będą mijać to miejsce w przyszłości na rowerze lub pieszo.