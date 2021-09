Soczewica to wciąż niedoceniona w naszej kuchni roślina strączkowa. Ta bogata w białko, potas i kwas foliowy roślina strączkowa dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych (czerwona, zielona oraz czarna) i smakuje wybornie w każdym daniu.

Zupa z zielonej soczewicy z grzankami i serem korycińskim [PRZEPIS]

Składniki:

200 zielonej soczewicy (np. marki Halina)

1 duża cebula pokrojona w kostkę

1 marchewka pokrojona w kostkę

1 łodyga selera naciowego pokrojona w kostkę

6 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki

1 słoik passaty

bagietka

ser koryciński (lub feta)

świeże oregano

1 łyżka cukru

1 łyżka octu winnego

oliwa

sól i pieprz

Przygotowanie:

Soczewicę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

W oddzielnym garnku rozgrzać oliwę, dodać pokrojoną cebulę, marchewkę, seler i 3 ząbki czosnku. Smażyć aż cebula się zeszkli i dodać passatę. Do słoika z passaty nalać do pełna wody i dodać do zupy. Posolić i gotować przez 5 minut.

Po tym czasie dodać soczewicę i całość gotować przez kolejne 10 minut. Na sam koniec doprawić solą, pieprzem, cukrem i octem oraz dodać posiekane ząbki czosnku.

Podawać z grzanką, pokruszonym serem korycińskim i świeżym oregano.