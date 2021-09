Zupa-krem z żółtych pomidorów z chipsami pomidorowymi  [PRZEPIS]

Sezon na pyszne, soczyste pomidory w pełni. Proponujemy pyszną zupę-krem z pomidorów autorstwa Anny Loski, autorki bloga Kraina rozkoszy podniebienia.

Składniki

1 kg żółtych pomidorów

4-5 dużych ząbków czosnku

garść świeżych listków bazylii

bulion warzywny

chipsy pomidorowe

oliwa

pieprz

sól

Wykonanie

Pomidory kroimy na połówki lub ćwiartki i układamy je w naczyniu żaroodpornym. Czosnek siekamy i posypujemy nim pomidory. Na wierzchu układamy listki bazylii. Całość skrapiamy oliwą i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury około 200 stopni na 30 minut. Po tym czasie pomidory z czosnkiem i bazylią rozdrabniamy blenderem na gładki krem, doprawiamy go do smaku solą oraz pieprzem. Zupa wychodzi dość gęsta – jeśli chcielibyście ją rozrzedzić, to połączcie ją z bulionem warzywnym. Zupę podajemy z chipsami pomidorowymi.