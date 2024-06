Zwyczajni – niezwyczajni. Młodzież z gminy Trzebinia chętnie pomaga innym, bo są „zakręceni na pomaganie”

Laureaci konkursu dla jednych robią coś nadzwyczajnego, a oni samu uważają, że tak po prostu wypada. Małe rzeczy wobec innych, z cieszą. A co to za rzeczy? Pomaganie słabszym kolegom w nauce, wspieranie akcji charytatywnych, zbieranie darów dla domów dziecka, czy angażowanie się w zbiórki dla bezdomnych zwierząt. Tyle, i aż tyle, bo trzeba na to poświęcić swój prywatny czas. Ale dobro zawsze powraca.

Konkurs ma na celu upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw młodych ludzi, zwłaszcza otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym.

Cyprian Kołtun jest uczniem klasy VIII. Jako członek Szkolnego Koła Wolontariatu bierze udział w zbiórce żywności dla schroniska, czytaniu bajek dla najmłodszych, współorganizuje świąteczne kiermasze, przygotowuje kartki dla domów pomocy społecznej. Dodatkowo pełnił wolontariat przy kościele.