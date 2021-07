1 sierpnia w Krakowie. Zawyją syreny w hołdzie dla powstańców w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

77. rocznicę wybuchu powstania Filharmonia Krakowska i Muzeum Armii Krajowej uczą koncertem pieśni powstańczych zagrzewających do broni, wyrażających miłość do stolicy, ale także smutek i tęsknotę. Pieśni, które towarzyszyły powstańcom przez 63. dni z czasem same stały się symbolem powstania. Na „Kameralnej scenie patriotycznej” zabrzmią, m.in. „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla” w wykonaniu Magdaleny Drozd, Anny Bober, Macieja Drużkowskiego, Patryka Wyborskiego. Muzykom będą towarzyszyć Paweł Wajrak (skrzypce), Konrad Maź (kontrabas), Marek Pawełek (fortepian, aranżacje). Koncert odbędzie się w Muzeum AK, ul. Wita Stwosza 12 (1.08., godz. 19.30, bilety 30/20 zł).

O godz. 17.05 na Letniej scenie Radia Kraków „O miłości w czasach powstania” zaśpiewa Michał Kowalonek. Założyciel zespołu „Snowman”, a także były wokalista zespołu „Myslovitz”, zaprezentuje utwory ze swojego pierwszego solowego albumu, który jest zbiorem piosenek, do których za inspirację posłużyły dzienniki, podania, wiersze z czasów powstania wielkopolskiego. Historiami z powstania Wielkopolan Michał Kowalonek opowie o uniwersalnym doświadczeniu. - To co działo się wtedy, mogło równie dobrze wydarzyć się dziś czy jutro – mówi. Aby wziąć udział w koncercie, należy odebrać w recepcji Radia Kraków bezpłatne wejściówki.