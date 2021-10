10 tenorów zaśpiewa w Filharmonii Krakowskiej. Będą estradowe hity, muzyka operowa i piosenki pop

Muzycy wystąpią w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 8 listopada 2021 roku. Tego wieczoru ze sceny wybrzmią między innymi takie utwory, jak "Forever and ever" z repertuaru Demisa Roussosa, "Canto della terra" Andrea Bocellego, ludowa pieśń ukraińska "Aksamitki", "Can't help falling in love" z repertuaru Elvisa Presleya, "La donna é mobile" z opery "Rigoletto", a w drugiej części koncertu także "Deszczowa piosenka", "La Bamba", "Hucułka Ksenia" i "Zacznij od Bacha". Koncert zakończy natomiast "We are the champions".

Utwory wykona 10 utalentowanych wokalistów z Polski i Ukrainy, którzy prezentują bogaty i różnorodny repertuar, koncertując po całej Polsce. Koncert przed krakowską publicznością rozpocznie się 8 listopada o godzinie 19. Bilety można nabyć w Filmotechnice przy Rynku Głównym 9 (Pasaż Bielaka), Księgarniach PWN, Salonach Muzycznych RIFF oraz sklepach Media Markt.