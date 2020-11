11 listopada: dzban młodego wina i gęś na świętego Marcina

Praca w pandemii: młodzi Małopolanie mają coraz więcej problemów ze znalezieniem zajęcia. A po wakacjach może być jeszcze gorzej

Jak w nieustającej pandemii znaleźć pracę w Krakowie i Małopolsce? - to pytanie zadają sobie zwłaszcza młodzi. Wśród Małopolan do 24 roku życia, czyli uczniów i studentów, stopa bezrobocia rośnie od marca dwa razy szybciej niż w pozostałych grupach wiekowych i może niebawem przekroczyć 10 proc. Pierwszy raz od siedmiu lat. Po wakacjach może być jeszcze gorzej. Dzieje się tak, chociaż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Krakowie i Małopolsce wzrosła w pandemii nieznacznie. Oficjalnie w regionie jest ich ok. 80 tys., a w stolicy - 13 tys. Eksperci podkreślają, że nie mówi to całej prawdy o sytuacji, zwłaszcza młodych ludzi.